«Монпелье» уступил «Лансу» и проиграл третий матч подряд
«Ланс» обыграл «Монпелье» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 67-й минуте забил форвард Весли Саид.
«Ланс» набрал 24 очка и обошел «Марсель» в турнирной таблице лиги 1. Команда теперь занимает третье место. «Монпелье» находится на 10-й позиции (12 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лорьян
|11
|8
|2
|1
|21-14
|26
|
2
|ПСЖ
|10
|8
|2
|0
|28-5
|26
|
3
|Ланс
|11
|7
|3
|1
|18-8
|24
|
4
|Марсель
|10
|7
|2
|1
|20-7
|23
|
5
|Монако
|10
|6
|2
|2
|19-13
|20
|
6
|Лилль
|11
|6
|1
|4
|21-18
|19
|
7
|Ренн
|10
|5
|3
|2
|20-9
|18
|
8
|Клермон Фут
|10
|5
|1
|4
|14-15
|16
|
9
|Лион
|10
|4
|2
|4
|17-12
|14
|
10
|Тулуза
|10
|3
|3
|4
|14-16
|12
|
11
|Монпелье
|11
|4
|0
|7
|21-22
|12
|
12
|Ницца
|10
|3
|2
|5
|9-13
|11
|
13
|Труа
|10
|3
|2
|5
|18-21
|11
|
14
|Реймс
|11
|1
|6
|4
|12-19
|9
|
15
|Осер
|10
|2
|2
|6
|10-22
|8
|
16
|Страсбур
|11
|1
|5
|5
|10-17
|8
|
17
|Анже
|10
|2
|2
|6
|11-24
|8
|
18
|Аяччо
|10
|2
|1
|7
|7-15
|7
|
19
|Нант
|10
|1
|4
|5
|9-18
|7
|
20
|Брест
|10
|1
|3
|6
|10-21
|6
Результаты / календарь
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|14.10
|22:00
|
Страсбур – Лилль
|0 : 3
|15.10
|18:00
|
Лорьян – Реймс
|0 : 0
|15.10
|22:00
|
Ланс – Монпелье
|1 : 0
|16.10
|14:00
|
Тулуза – Анже
|- : -
|16.10
|16:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|16.10
|16:00
|
Нант – Брест
|- : -
|16.10
|16:00
|
Ренн – Лион
|- : -
|16.10
|16:00
|
Труа – Аяччо
|- : -
|16.10
|18:05
|
Монако – Клермон Фут
|- : -
|16.10
|21:45
|
ПСЖ – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|8
|
|
Неймар
ПСЖ
|8
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|7
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
|
|
Дион Лопи
Реймс
|8
|1
|2
|
|
Жан-Клер Тодибо
Ницца
|8
|1
|1
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