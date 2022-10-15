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15 октября, 23:58

«Монпелье» уступил «Лансу» и проиграл третий матч подряд

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Ланс» обыграл «Монпелье» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 67-й минуте забил форвард Весли Саид.

«Ланс» набрал 24 очка и обошел «Марсель» в турнирной таблице лиги 1. Команда теперь занимает третье место. «Монпелье» находится на 10-й позиции (12 очков).

Франция. Лига 1. 11-й тур
15 окт, 22:00. Stade Bollaert-Delelis (Ланс)
Ланс
1:0
Монпелье

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Реал
Барселона

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

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Ливерпуль
Манчестер Сити

26%

1.93

П2

24%

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2.20
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«Лорьян» и «Реймс» сыграли вничью в чемпионате Франции

Лига 1: «Монако» — «Клермон», «ПСЖ» — «Марсель» и другие матчи 11-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Лорьян 11 8 2 1 21-14 26
2
 ПСЖ 10 8 2 0 28-5 26
3
 Ланс 11 7 3 1 18-8 24
4
 Марсель 10 7 2 1 20-7 23
5
 Монако 10 6 2 2 19-13 20
6
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
7
 Ренн 10 5 3 2 20-9 18
8
 Клермон Фут 10 5 1 4 14-15 16
9
 Лион 10 4 2 4 17-12 14
10
 Тулуза 10 3 3 4 14-16 12
11
 Монпелье 11 4 0 7 21-22 12
12
 Ницца 10 3 2 5 9-13 11
13
 Труа 10 3 2 5 18-21 11
14
 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
15
 Осер 10 2 2 6 10-22 8
16
 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
17
 Анже 10 2 2 6 11-24 8
18
 Аяччо 10 2 1 7 7-15 7
19
 Нант 10 1 4 5 9-18 7
20
 Брест 10 1 3 6 10-21 6
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.10 22:00
Страсбур – Лилль
 0 : 3
15.10 18:00
Лорьян – Реймс
 0 : 0
15.10 22:00
Ланс – Монпелье
 1 : 0
16.10 14:00
Тулуза – Анже
 - : -
16.10 16:00
Осер – Ницца
 - : -
16.10 16:00
Нант – Брест
 - : -
16.10 16:00
Ренн – Лион
 - : -
16.10 16:00
Труа – Аяччо
 - : -
16.10 18:05
Монако – Клермон Фут
 - : -
16.10 21:45
ПСЖ – Марсель
 - : -
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Жонатан Давид

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Лилль

 9
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
Неймар

Неймар

ПСЖ

 8
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 8 1 2
Жан-Клер Тодибо

Жан-Клер Тодибо

Ницца

 8 1 1
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