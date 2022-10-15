«Монпелье» уступил «Лансу» и проиграл третий матч подряд

«Ланс» обыграл «Монпелье» в матче 11-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 67-й минуте забил форвард Весли Саид.

«Ланс» набрал 24 очка и обошел «Марсель» в турнирной таблице лиги 1. Команда теперь занимает третье место. «Монпелье» находится на 10-й позиции (12 очков).