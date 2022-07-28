Французский «Родез» объявил о подписании форварда «Спартака»

Нападающий «Спартака» Николоз Кутателадзе перешел в «Родез», сообщает пресс-служба французского клуба 28 июля. Контракт с 21-летним грузинским футболистом подписан на два сезона.

Кутателадзе будет выступать за клуб из лиги 2 под 23-м номером.

Портал Transfermarkt оценивает Кутателадзе в 100 тысяч евро.