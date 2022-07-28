Французский «Родез» объявил о подписании форварда «Спартака»
Нападающий «Спартака» Николоз Кутателадзе перешел в «Родез», сообщает пресс-служба французского клуба 28 июля. Контракт с 21-летним грузинским футболистом подписан на два сезона.
Кутателадзе будет выступать за клуб из лиги 2 под 23-м номером.
Портал Transfermarkt оценивает Кутателадзе в 100 тысяч евро.
Nikoloz Kutateladze, attaquant, est Ruth?nois ???— Rodez Aveyron Foot (@OfficielRAF) July 28, 2022
Bienvenue ? notre cinqui?me recrue estivale ???
Plus d'infos ?? https://t.co/mNDWi6lfDj pic.twitter.com/KHfBknhBsv
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