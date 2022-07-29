Кутателадзе прокомментировал переход из «Спартака» в «Родез»
Новичок «Родеза» Николай Кутателадзе признался, что рад переходу во французский клуб. 21-летний грузин ранее выступал за «Спартак».
«Я очень счастлив быть здесь. Мне не терпится начать играть на глазах у местных болельщиков. До скорой встречи на поле!» — цитирует пресс-служба клуба Кутателадзе.
Нападающий подписал с «Родезом» контракт до 2024 года и будет играть под номером 23.
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|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
|0
|0
|0
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|0
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38 тур
|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
|
Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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