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Кутателадзе прокомментировал переход из «Спартака» в «Родез»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок «Родеза» Николай Кутателадзе признался, что рад переходу во французский клуб. 21-летний грузин ранее выступал за «Спартак».

«Я очень счастлив быть здесь. Мне не терпится начать играть на глазах у местных болельщиков. До скорой встречи на поле!» — цитирует пресс-служба клуба Кутателадзе.

Нападающий подписал с «Родезом» контракт до 2024 года и будет играть под номером 23.

Николоз Кутателадзе. Французский «Родез» объявил о подписании форварда «Спартака»

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Французский «Родез» объявил о подписании форварда «Спартака»
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