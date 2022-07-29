Кутателадзе прокомментировал переход из «Спартака» в «Родез»

Новичок «Родеза» Николай Кутателадзе признался, что рад переходу во французский клуб. 21-летний грузин ранее выступал за «Спартак».

«Я очень счастлив быть здесь. Мне не терпится начать играть на глазах у местных болельщиков. До скорой встречи на поле!» — цитирует пресс-служба клуба Кутателадзе.

Нападающий подписал с «Родезом» контракт до 2024 года и будет играть под номером 23.