«Марсель» арендует защитника «Арсенала» Тавареша без права выкупа

Защитник «Арсенала» Нуну Тавареш близок к переходу в «Марсель», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, французский клуб арендует 22-летнего португальца без права выкупа.

Отмечается, что защитник пройдет медицинское обследование в пятницу, 29 июля.

В прошедшем сезоне Тавареш забил один мяч и отдал две результативные передачи в 28 матчах за лондонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.