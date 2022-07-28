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Сегодня, 19:23

«Марсель» арендует защитника «Арсенала» Тавареша без права выкупа

Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник «Арсенала» Нуну Тавареш близок к переходу в «Марсель», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, французский клуб арендует 22-летнего португальца без права выкупа.

Отмечается, что защитник пройдет медицинское обследование в пятницу, 29 июля.

В прошедшем сезоне Тавареш забил один мяч и отдал две результативные передачи в 28 матчах за лондонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1552662573639688193
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Марсель
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