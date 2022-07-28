«Марсель» арендует защитника «Арсенала» Тавареша без права выкупа
Защитник «Арсенала» Нуну Тавареш близок к переходу в «Марсель», сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, французский клуб арендует 22-летнего португальца без права выкупа.
Отмечается, что защитник пройдет медицинское обследование в пятницу, 29 июля.
В прошедшем сезоне Тавареш забил один мяч и отдал две результативные передачи в 28 матчах за лондонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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15
|Труа
|0
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16
|Лорьян
|0
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|0
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|0
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17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
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18
|Тулуза
|0
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19
|Аяччо
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|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
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Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
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|7.08
|14:00
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Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
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Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
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Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
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Монпелье – Труа
|- : -
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Ренн – Лорьян
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