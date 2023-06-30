Франческо Фариоли станет главным тренером «Ниццы»

Франческо Фариоли должен стать новым главным тренером «Ниццы», сообщает RMC Sport.

По данным источника, в эту пятницу ожидается подписания контракта. Он должен сменить на этом посту Дидье Дигара.

34-летний Фариоли — бывший тренер вратарей в команде Роберто Де Зерби в «Беневенто» (2017/18). В марте 2021 года он был назначен главным тренером клуба турецкой суперлиги «Фатих Карагюмрюк». В возрасте 31 года он был самым молодым футбольным тренером в профессиональной лиге Европы на момент подписания контракта. Затем с декабря 2021 по февраль 2023 года он возглавлял «Аланьяспор».