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Дешам: «Французские тренеры по разным причинам недооценены. Даже во Франции»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему французские тренеры не пользуются популярностью у клубов высших лиг Европы.

Из четырех основных европейских лиг (бундеслига, серия А, АПЛ и ла лига) Руди Гарсия, недавно назначенный в «Наполи», является единственным представителем Франции.

«Французские тренеры по разным причинам недооценены. Даже во Франции, где выбирают много иностранных тренеров, когда есть много очень хороших французских специалистов. Мои иностранные коллеги, которые работают во Франции, компетентны. И когда они приезжают, их часто окружает большой штат сотрудников, которых они сами выбрали. Однако это не так часто бывает с французским тренером. Возможно, это тоже вопрос связей», — приводит слова Дешама RMC.

Дидье Дешам
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