Дешам: «Французские тренеры по разным причинам недооценены. Даже во Франции»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам объяснил, почему французские тренеры не пользуются популярностью у клубов высших лиг Европы.
Из четырех основных европейских лиг (бундеслига, серия А, АПЛ и ла лига) Руди Гарсия, недавно назначенный в «Наполи», является единственным представителем Франции.
«Французские тренеры по разным причинам недооценены. Даже во Франции, где выбирают много иностранных тренеров, когда есть много очень хороших французских специалистов. Мои иностранные коллеги, которые работают во Франции, компетентны. И когда они приезжают, их часто окружает большой штат сотрудников, которых они сами выбрали. Однако это не так часто бывает с французским тренером. Возможно, это тоже вопрос связей», — приводит слова Дешама RMC.
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|Ланс
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|0-0
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3
|Марсель
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|0
|0-0
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4
|Ренн
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|0
|0
|0
|0-0
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5
|Лилль
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|0
|0
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|0-0
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6
|Монако
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|0
|0
|0-0
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7
|Лион
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|0-0
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8
|Клермон Фут
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|0-0
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9
|Ницца
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|0-0
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10
|Лорьян
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|0-0
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11
|Реймс
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|0-0
|0
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12
|Монпелье
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|0
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|0-0
|0
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13
|Тулуза
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Гавр
|0
|0
|0
|0
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|0
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18
|Метц
|0
|0
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|13.08
|00:00
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Брест – Ланс
|- : -
|13.08
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Клермон Фут – Монако
|- : -
|13.08
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Марсель – Реймс
|- : -
|13.08
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Монпелье – Гавр
|- : -
|13.08
|00:00
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Нант – Тулуза
|- : -
|13.08
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Ницца – Лилль
|- : -
|13.08
|00:00
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ПСЖ – Лорьян
|- : -
|13.08
|00:00
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Ренн – Метц
|- : -
|13.08
|00:00
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Страсбур – Лион
|- : -
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