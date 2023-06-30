Энрике хочет видеть Феликса в «ПСЖ»

Испанский специалист Луис Энрике хочет видеть в «ПСЖ» нападающего Жоау Феликса, сообщает Relevo.

По информации издания, Энрике в скором времени будет представлен в качестве наставника парижской команды и уже заявил руководству, что хотел бы видеть в команде португальского форварда.

Нападающий провел вторую часть сезона-2022/23 в аренде в «Челси».

Он сыграл за лондонцев в 20 матчах, отметившись 4 голами. Английский клуб отказался от выкупа Феликса после окончания аренды.