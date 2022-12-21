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Мбаппе вернулся в расположение «ПСЖ» после ЧМ-2022. На базе клуба одним из первых его обнял Гальтье

Мбаппе вернулся в расположение «ПСЖ» после ЧМ-2022 и обнялся с Гальтье
Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото ФК «ПСЖ»
Килиан Мбаппе и Кристоф Гальтье.
Фото ФК «ПСЖ»
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Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе вернулся в расположение клуба после ЧМ-2022.

Килиан Мбаппе. Фото ФК "ПСЖ"
Килиан Мбаппе.
ФК «ПСЖ»

На базе клуба одним из первых 24-летнего нападающего встретил главный тренер парижан Кристоф Гальтье. Французский специалист первым делом обнял Мбаппе.

Килиан Мбаппе и Кристоф Гальтье. Фото ФК "ПСЖ"
Килиан Мбаппе и Кристоф Гальтье.
ФК «ПСЖ»

Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022 с 8 голами. Франция вышла в финал, в котором проиграла Аргентине (3:3, 2:4 по пенальти).

Килиан Мбаппе
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.12 17:00
Аяччо – Анже
 - : -
28.12 17:00
Труа – Нант
 - : -
28.12 19:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 23:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
 - : -
29.12 23:00
Марсель – Тулуза
 - : -
29.12 23:00
Ницца – Ланс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 10 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 10 1 2
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