Мбаппе вернулся в расположение «ПСЖ» после ЧМ-2022. На базе клуба одним из первых его обнял Гальтье

Мбаппе вернулся в расположение «ПСЖ» после ЧМ-2022 и обнялся с Гальтье

Форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе вернулся в расположение клуба после ЧМ-2022.

Килиан Мбаппе. ФК «ПСЖ»

На базе клуба одним из первых 24-летнего нападающего встретил главный тренер парижан Кристоф Гальтье. Французский специалист первым делом обнял Мбаппе.

Килиан Мбаппе и Кристоф Гальтье. ФК «ПСЖ»

Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022 с 8 голами. Франция вышла в финал, в котором проиграла Аргентине (3:3, 2:4 по пенальти).