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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фабио перейдет в «Гремио»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фабио да Силва вернется на родину и продолжит карьеру в «Гремио», сообщает Ouest France.

Сейчас 32-летний бразилец числится в составе «Нанта», но из-за травм не может регулярно играть за команду.

Французский клуб готов отпустить футболиста, расторгнув контракт, который истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Фабио провел за французский клуб в общей сложности 9 матчей.

ФК Гремио (Порту-Алегри)
ФК Нант
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