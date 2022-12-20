Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фабио перейдет в «Гремио»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фабио да Силва вернется на родину и продолжит карьеру в «Гремио», сообщает Ouest France.

Сейчас 32-летний бразилец числится в составе «Нанта», но из-за травм не может регулярно играть за команду.

Французский клуб готов отпустить футболиста, расторгнув контракт, который истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Фабио провел за французский клуб в общей сложности 9 матчей.