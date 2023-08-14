Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 09:03

Фонсека призвал «Бенфику» и «Брагу» не продавать игроков в Россию

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Пауло Фонсека.
Фото AFP

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека призвал «Брагу» и «Бенфику» не продавать своих игроков в российские клубы.

Команды рассматривают возможность продажи в Россию футболистов Шикинью и Витора Тормены. Сообщалось, что ими интересуются московское «Динамо» и «Краснодар».

Он привел в пример «Сассуоло», который отказался вести переговоры со «Спартаком» по трансферу бразильского футболиста Рожерио.

«Я призываю «Бенфику» и мою «Брагу» последовать примеру итальянского клуба», — передает слова Фонсеки «РИА Новости» со ссылкой на его соцсети.

50-летний специалист с 2016 по 2019 год с «Шахтером» трижды становился чемпионом Украины и трижды завоевывал Кубок страны. Ранее он тренировал португальские «Брагу» и «Порту», а также итальянскую «Рому».

Источник: https://rsport.ria.ru/20230814/futbol-1889880536.html
ФК Бенфика
ФК Брага
ФК Лилль
Паулу Фонсека
3
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Умер известный конькобежец — муж Елены Буяновой. Он мог быть связан с Дианой Дэвис?
«Бавария» объявила о переходе Кейна. Сделка оценивается в 120 миллионов евро
Минпромторг выступил против законопроекта «о честной цене»
Несовершеннолетних россиянок продавали в сексуальное рабство в Бахрейн
МВД России объявило в розыск трех украинских генералов
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Смолов не верит в скорое возвращение российских клубов в еврокубки: «Дожить бы до этого времени!»
В Минспорте сказали, что смена гражданства российскими атлетами является потерей для страны
Васильев раскритиковал главу Федерации биатлона Украины за призыв отстранять российских спортсменов
В Китайской футбольной ассоциации заявили, что не получали запрос на матч со сборной России
67 россиян сменили спортивное гражданство с 2022 года
Отстранение российских керлингистов продлено до конца 2023 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе может отказаться от бонуса за лояльность, чтобы не продлевать контракт с «ПСЖ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
2
 Марсель 1 1 0 0 2-1 3
3
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
4
 Тулуза 1 1 0 0 2-1 3
5
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
6
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
7
 Монпелье 1 0 1 0 2-2 1
8
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
9
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
12
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
13
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
14
 Лион 1 0 0 1 1-2 0
15
 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
16
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
17
 Метц 1 0 0 1 1-5 0
18
 Нант 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.08 22:00
Ницца – Лилль
 1 : 1
12.08 18:00
Марсель – Реймс
 2 : 1
12.08 22:00
ПСЖ – Лорьян
 0 : 0
13.08 14:00
Брест – Ланс
 3 : 2
13.08 16:00
Клермон Фут – Монако
 2 : 4
13.08 16:00
Монпелье – Гавр
 2 : 2
13.08 16:00
Нант – Тулуза
 1 : 2
13.08 18:05
Ренн – Метц
 5 : 1
13.08 21:45
Страсбур – Лион
 2 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 2
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 2
Ибрахим Салах

Ибрахим Салах

Ренн

 2
П
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 1
де Оливейра Кампос Вандерсон

де Оливейра Кампос Вандерсон

Монако

 1
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 1
И К Ж
Адриен Томассон

Адриен Томассон

Ланс

 1 1 0
Магнес Аклиуш

Магнес Аклиуш

Монако

 1 0 1
Юсеф Аталь

Юсеф Аталь

Ницца

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости