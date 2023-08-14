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Неймар хочет вернуться в Европу из «Аль-Хилиля» через один или два года после перехода

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Неймар.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» Неймар, который, по информации СМИ, близок к переходу в саудовский «Аль-Хиляль», хотел бы вернуться в Европу через один или два года выступлений в арабской стране, сообщает L'Equipe.

По информации источника, бразилец рассчитывает на возвращение в Европу перед чемпионатом мира 2026 года.

Ранее сообщалось, что 31-летний бразилец подпишет контракт с «Аль-Хилялем» на два года. L`Equipe утверждал, что саудовский клуб готов платить игроку 80 миллионов евро в год.

Главный тренер парижан Луис Энрике и спортивный консультант клуба Луиш Кампуш сообщили форварду, что в клубе не заинтересованы в нем.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро. Нападающий провел за парижан 173 матча, забил 118 мячей и отдал 77 голевых передач.

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Неймар Сантос
ФК Аль-Хиляль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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