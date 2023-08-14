Неймар хочет вернуться в Европу из «Аль-Хилиля» через один или два года после перехода
Нападающий «ПСЖ» Неймар, который, по информации СМИ, близок к переходу в саудовский «Аль-Хиляль», хотел бы вернуться в Европу через один или два года выступлений в арабской стране, сообщает L'Equipe.
По информации источника, бразилец рассчитывает на возвращение в Европу перед чемпионатом мира 2026 года.
Ранее сообщалось, что 31-летний бразилец подпишет контракт с «Аль-Хилялем» на два года. L`Equipe утверждал, что саудовский клуб готов платить игроку 80 миллионов евро в год.
Главный тренер парижан Луис Энрике и спортивный консультант клуба Луиш Кампуш сообщили форварду, что в клубе не заинтересованы в нем.
Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро. Нападающий провел за парижан 173 матча, забил 118 мячей и отдал 77 голевых передач.
Топ-трансферы и главные сделки лета 2023 года: самые дорогие переходы окна в Европе и мире
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
2
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Монако
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Тулуза
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Страсбур
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Брест
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Монпелье
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
8
|Гавр
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Лилль
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|ПСЖ
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Лорьян
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Лион
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Клермон Фут
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|Ланс
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
17
|Метц
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|
18
|Нант
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|11.08
|22:00
|
Ницца – Лилль
|1 : 1
|12.08
|18:00
|
Марсель – Реймс
|2 : 1
|12.08
|22:00
|
ПСЖ – Лорьян
|0 : 0
|13.08
|14:00
|
Брест – Ланс
|3 : 2
|13.08
|16:00
|
Клермон Фут – Монако
|2 : 4
|13.08
|16:00
|
Монпелье – Гавр
|2 : 2
|13.08
|16:00
|
Нант – Тулуза
|1 : 2
|13.08
|18:05
|
Ренн – Метц
|5 : 1
|13.08
|21:45
|
Страсбур – Лион
|2 : 1
|Г
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|2
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|2
|
|
Ибрахим Салах
Ренн
|2
|П
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|1
|
|
де Оливейра Кампос Вандерсон
Монако
|1
|
|
Анжел Гомеш
Лилль
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Адриен Томассон
Ланс
|1
|1
|0
|
|
Магнес Аклиуш
Монако
|1
|0
|1
|
|
Юсеф Аталь
Ницца
|1
|0
|1