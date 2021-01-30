Фавр может заменить Виллаш-Боаша в «Марселе»
02:06
Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр летом может возглавить «Марсель». По информации L'Equipe, руководство клуба рассматривает специалиста в качестве замены Андре Виллаш-Боашу, который ранее объявил о намерении уйти.
«Марсель» проиграл последние четыре матча и не может победить с 6 января.
Виллаш-Боаш руководит «Марселем» с лета 2019 года, с марта 2014 по май 2016 он возглавлял «Зенит».
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