Фавр может заменить Виллаш-Боаша в «Марселе»

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр летом может возглавить «Марсель». По информации L'Equipe, руководство клуба рассматривает специалиста в качестве замены Андре Виллаш-Боашу, который ранее объявил о намерении уйти.

«Марсель» проиграл последние четыре матча и не может победить с 6 января.

Виллаш-Боаш руководит «Марселем» с лета 2019 года, с марта 2014 по май 2016 он возглавлял «Зенит».