«Лион» обыграл «Бордо» и вышел на первое место в лиге 1

«Лион» выиграл у «Бордо» в матче 22-го тура чемпионата Франции (2:1). Карл Токо-Экамби вывел «ткачей» вперед в середине первого тайма. После перерыва Самуэль Калу сравнял счет. Победный гол на последних минутах встречи забил Лео Дюбуа.

Чемпионат Франции

Лига 1

22-й тур

«Лион» — «Бордо» — 2:1 (1:0)

Голы: Токо-Экамби, 32 (1:0). Калу, 55 (1:1). Дюбуа, 90+2 (2:1).

«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Де Шильо, Денайер (Диоманде, 23), Дюбуа, Тиагу Мендес, Какере (Лукас Пакета, 63), Гимарайнс (Ауар, 72), Депай, Токо-Экамби (Корне, 63), Кадевере (Слимани, 72).

«Бордо»: Костиль, Байс, Косьельни, Сабали, Бенито, Бен Арфа (Лаку, 90+2), Адли, Башич, Хван Ый Джо (Траоре, 82), Калу (Де Превиль, 76), Уден (Пундже, 83).

Предупреждения: Тиагу Мендес, 15. Бенито, 83. Башич, 83.

Судья: Тюрпен.

29 января. Лион. Стадион «Люмьер».