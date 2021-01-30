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Ди Мария панной поприветствовал Покеттино в «ПСЖ»

02:21
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Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария опубликовал в Instagram видео с тренировки. Аргентинец выложил момент, на котором прокидывает мяч между ногами главного тренера Маурисио Покеттино, который недавно возглавил команду.

«Добро пожаловать, мистер Покеттино», — написал Ди Мария.

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