Ди Мария панной поприветствовал Покеттино в «ПСЖ»
02:21
Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария опубликовал в Instagram видео с тренировки. Аргентинец выложил момент, на котором прокидывает мяч между ногами главного тренера Маурисио Покеттино, который недавно возглавил команду.
«Добро пожаловать, мистер Покеттино», — написал Ди Мария.
[#L1??] Angel Di Maria souhaite la bienvenue ? Pochettino ? pic.twitter.com/KwM539VbwY— Footballogue???? (@Footballogue) January 29, 2021
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