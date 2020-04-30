Фанаты «Сент-Этьена» призывают установить у стадиона статую умершего Робера Эрбена

Болельщики «Сент-Этьена»? создали петицию, чтобы добиться создания статуи экс-игрока и тренера клуба Робера Эрбена. Они хотят, чтобы ее установили около стадиона «Жоффруа Гишар».

Эрбен на этой неделе умер в больнице в возрасте 81 года. Он выступал за «стефануа» с 1957 по 1972 год, став пятикратным чемпионом страны, а также тренировал команду с 1972 по 1983 и с 1987 по 1990 год. Под его руководством «Сент-Этьен» четыре раза выигрывал чемпионат Франции, трижды — Кубок страны.

Кроме того, Эрбен является единственным человеком в истории французского футбола, который в одном сезоне стал чемпионом и в качестве тренера, и в качестве игрока.