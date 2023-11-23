Фанат «Марселя», участвовавший в нападении на автобус «Лиона», приговорен к 4-м месяцам тюрьмы

Болельщик «Марселя», который участвовал в нападении на автобус «Лиона», приговорен к четырем месяцам тюремного заключения, сообщает L'Equipe.

По информации источника, лицо нападавшего идентифицировали по камерам наблюдения. Он бросал камни в автобус французского клуба. При этом суду не удалось определить, стал ли именно его бросок причиной разбития окон в транспорте.

29 октября фанаты «Марселя» напали на автобус «Лиона» по дороге на стадион. Они забрасывали транспорт камнями. Одним из пострадавших стал главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо. В него прилетели осколки стекла. Итальянцу наложили 13 швов на лице.

В итоге матч, который должен был пройти 29 октября, перенесли на 6 декабря.