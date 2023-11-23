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Сегодня, 15:30

Мостовой ожидает победы «ПСЖ» в матче чемпионата Франции против «Монако»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил результативность нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и поделился ожиданиями от матча парижан против «Монако» в 13-м туре чемпионата Франции-2023/24.

«Считаю Мбаппе особенным футболистом. Килиан — один из тех, кто сможет приблизиться по результативности к достижениям Месси и Роналду. В свои годы выиграл уже столько трофеев. Его феноменальное бомбардирство впечатляет!
Помню забавный случай: в Москве Мбаппе вышел на замену за «Монако» против ЦСКА, и уже тогда я заметил: «Ни фига себе паренек вышел!». За 10 минут до конца матча сделал много результативных действий, а спустя годы стал лучшим нападающим!
Для «Монако» игра с «ПСЖ» будет тяжелой, но матч так просто не отдадут. В прошлом туре монегаски сыграли вничью с «Гавром», так что захотят закрепиться в лидерах чемпионата. Фаворит, естественно, «ПСЖ». Когда в старте Мбаппе, ожидаю счет 2:1», — приводит слова Мостового ODDS.ru.

Килиан Мбаппе является лучшим бомбардиром чемпионата Франции-2023/24 с 13 голами в 11 матчах.

Игра «ПСЖ» — «Монако» состоится в пятницу, 24 ноября и начнется в 23.00 (мск).

Источник: ODDS.ru
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Канчельскис: «Головин играет против Мбаппе, а не против пешеходов РПЛ — отсюда и уровень»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 8 3 1 29-9 27
2
 Ницца 12 7 5 0 13-4 26
3
 Монако 12 7 3 2 25-14 24
4
 Лилль 12 5 5 2 15-11 20
5
 Реймс 12 6 2 4 17-15 20
6
 Ланс 12 4 4 4 13-13 16
7
 Гавр 12 3 6 3 12-13 15
8
 Брест 11 4 3 4 11-13 15
9
 Нант 12 4 2 6 17-23 14
10
 Монпелье 11 3 4 4 15-14 13
11
 Марсель 11 3 4 4 12-13 13
12
 Метц 12 3 4 5 12-18 13
13
 Ренн 12 2 6 4 16-16 12
14
 Тулуза 12 2 6 4 13-16 12
15
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
16
 Лорьян 12 2 5 5 15-21 11
17
 Клермон Фут 11 2 3 6 8-14 9
18
 Лион 11 1 4 6 9-19 7
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
10.11 23:00
Монпелье – Ницца
 0 : 0
11.11 19:00
Реймс – ПСЖ
 0 : 3
11.11 23:00
Гавр – Монако
 0 : 0
12.11 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 1 : 0
12.11 17:00
Лилль – Тулуза
 1 : 1
12.11 17:00
Метц – Нант
 3 : 1
12.11 19:05
Ренн – Лион
 0 : 1
12.11 22:45
Ланс – Марсель
 1 : 0
7.12 15:00
Брест – Страсбур
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 4
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 4
И К Ж
Александру

Александру

Лилль

 10 1 3
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 10 1 2
Юсуф Ндайишимие

Юсуф Ндайишимие

Ницца

 11 1 2
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