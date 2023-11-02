Перенесенный матч «Марсель» — «Лион» будет сыгран 6 декабря

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Перенесенный матч 10-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Лион» будет сыгран 6 декабря, сообщает RMC Sport.

Встреча должна была состояться 29 октября, но была отменена. Автобус «Лиона» по дороге на стадион подвергся нападению со стороны болельщиков в масках, которые закидали транспорт камнями.

Тренеру «Лиона» Гроссо наложили 13 швов после нападения фанатов «Марселя» на автобус команды