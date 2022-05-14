Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 01:25

Фабрегас подтвердил, что уйдет из «Монако»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас объявил, что летом покинет команду. В июне у 35-летнего испанца заканчивается контракт.

«Нет, между мной и «Монако» все кончено. Мой контракт истекает в июне, и я ищу новый вызов. Моя голова нуждается в новом старте в другом месте», — цитирует SoFoot Фабрегаса.

В этом сезоне Фабрегас сыграл в 6 матчах во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

Сеск выступает за «Монако» с 2019 года. Всего на его счету 68 матчей за монегасков, 4 гола и 9 голевых передач.

0
Читайте также
Что будет с организмом, если пить ликер каждый день?
Правда ли, что древние майя играли в футбол головами своих врагов. «Гонка героев», день второй
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Доннарумма — о конкуренции с Навасом в следующем сезоне: «Такого не будет. «ПСЖ» сделает выбор»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 36 24 8 4 81-36 80
2
 Марсель 36 20 8 8 59-36 68
3
 Монако 36 19 8 9 59-36 65
4
 Ницца 36 19 7 10 48-31 63
5
 Ренн 36 19 5 12 78-38 62
6
 Страсбур 36 16 12 8 59-39 60
7
 Ланс 36 16 10 10 57-45 58
8
 Лион 36 15 11 10 61-48 55
9
 Нант 36 15 9 12 52-44 54
10
 Лилль 36 13 12 11 43-45 51
11
 Брест 36 13 9 14 45-49 48
12
 Монпелье 36 12 7 17 49-55 43
13
 Реймс 36 10 13 13 39-40 43
14
 Анже 36 9 11 16 42-54 38
15
 Труа 36 9 10 17 35-49 37
16
 Клермон Фут 36 9 9 18 37-66 36
17
 Лорьян 36 8 10 18 34-62 34
18
 Сент-Этьен 36 7 10 19 40-74 31
19
 Метц 36 5 13 18 34-64 28
20
 Бордо 36 5 12 19 48-89 27
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.05 22:00
Бордо – Лорьян
 - : -
14.05 22:00
Лион – Нант
 - : -
14.05 22:00
Метц – Анже
 - : -
14.05 22:00
Монако – Брест
 - : -
14.05 22:00
Монпелье – ПСЖ
 - : -
14.05 22:00
Ницца – Лилль
 - : -
14.05 22:00
Ренн – Марсель
 - : -
14.05 22:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
14.05 22:00
Страсбур – Клермон Фут
 - : -
14.05 22:00
Труа – Ланс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 25
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 32 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 30 2 7
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости