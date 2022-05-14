Фабрегас подтвердил, что уйдет из «Монако»

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас объявил, что летом покинет команду. В июне у 35-летнего испанца заканчивается контракт.

«Нет, между мной и «Монако» все кончено. Мой контракт истекает в июне, и я ищу новый вызов. Моя голова нуждается в новом старте в другом месте», — цитирует SoFoot Фабрегаса.

В этом сезоне Фабрегас сыграл в 6 матчах во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

Сеск выступает за «Монако» с 2019 года. Всего на его счету 68 матчей за монегасков, 4 гола и 9 голевых передач.