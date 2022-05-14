«Монако» представил новую домашнюю форму

В пятницу, 13 мая, «Монако» презентовал новый домашний комплект формы. Экипировка выполнена в традиционных красно-белых цветах.

Впервые в новой форме «Монако» сыграет против «Бреста» в эту субботу, 14 мая. Начало встречи 37-го тура лиги 1 — 22.00 по московскому времени.

«Монако» после 36 туров занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым «Марселя» на 3 очка — 65 и 68 соотвественно.