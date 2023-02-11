Алдонин: «Если Головину в «Монако» комфортно, то почему бы ему там не остаться»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал новость о том, что россиянин Александр Головин планирует продлить контракт с «Монако».

«Если бы Головину предлагала контракт «Боруссия», то это был бы возможный вариант для перехода, но мы не знаем всех подробностей. Если Александру в «Монако» комфортно, то почему бы ему там не остаться. В этой команде он себя хорошо проявляет, забивает, отдает, достаточно регулярно играет. «Боруссия» Дортмунд — это другая культура, чемпионат, но по уровню немецкая команда похожа на «Монако». Было бы предложение из Англии, Италии или Испании, то Головину можно было бы задуматься о переходе. Может, интерес от «Боруссии» искусственно создан, чтобы «Монако» подсуетилось и предложило новый контракт», — приводит «РБ Спорт» слова Алдонина.

Ранее издание L'Equipe сообщило, что Головин скоро продлит контракт с «Монако». Текущее соглашение полузащитника с французским клубом истекает в 2024 году.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В этом сезоне он провел 30 матчей в составе монегасков, в которых забил четыре мяча и сделал семь результативных передач.