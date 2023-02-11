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Алдонин: «Если Головину в «Монако» комфортно, то почему бы ему там не остаться»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал новость о том, что россиянин Александр Головин планирует продлить контракт с «Монако».

«Если бы Головину предлагала контракт «Боруссия», то это был бы возможный вариант для перехода, но мы не знаем всех подробностей. Если Александру в «Монако» комфортно, то почему бы ему там не остаться. В этой команде он себя хорошо проявляет, забивает, отдает, достаточно регулярно играет. «Боруссия» Дортмунд — это другая культура, чемпионат, но по уровню немецкая команда похожа на «Монако». Было бы предложение из Англии, Италии или Испании, то Головину можно было бы задуматься о переходе. Может, интерес от «Боруссии» искусственно создан, чтобы «Монако» подсуетилось и предложило новый контракт», — приводит «РБ Спорт» слова Алдонина.

Ранее издание L'Equipe сообщило, что Головин скоро продлит контракт с «Монако». Текущее соглашение полузащитника с французским клубом истекает в 2024 году.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В этом сезоне он провел 30 матчей в составе монегасков, в которых забил четыре мяча и сделал семь результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-aldonin-esli-golovinu-komfortno-v-monako-togda-nado-ostavat-sya/
Александр Головин
Евгений Алдонин
ФК Монако
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И В Н П +/- О
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 ПСЖ 22 17 3 2 54-17 54
2
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
3
 Марсель 22 14 4 4 43-20 46
4
 Монако 22 13 5 4 48-29 44
5
 Ренн 22 12 4 6 41-25 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Клермон Фут 22 8 6 8 24-29 30
11
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
12
 Тулуза 22 8 5 9 36-38 29
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 3 : 0
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 - : -
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 - : -
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 - : -
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
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Фолэрин Балоган

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Реймс

 14
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 13
П
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Неймар

ПСЖ

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Марсель

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И К Ж
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

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Эммануэль Агбаду

Реймс

 19 2 2
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Самюэль Жиго

Марсель

 16 1 2
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