«ПСЖ» сыграет в гостях с «Монако» в рамках 23-го тура чемпионата Франции. Стали известны составы команд на эту встречу.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет на поле с первых минут.

«Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Марипан, Кайю Энрике, Диатта, Камара, Фофана, Головин, Бен Сегир, Бен-Йеддер.

«ПСЖ»: Доннарума, Данилу, Маркиньос, Битшиабу, Пембеле, Заир-Эмери, Витинья, Бернат, Солер, Экитике, Неймар.

Ранее сообщалось, что у некоторых игроков «ПСЖ» обнаружены симптомы кишечного вируса.

Начало матча — в 19:00 по московскому времени.