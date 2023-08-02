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Сегодня, 07:28

Голкипер сборной Нидерландов Бизот продлил контракт с «Брестом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь сборной Нидерландов Марко Бизот подписал новый контракт с «Брестом». Соглашение рассчитано до 2026 года.

32-летний голландец в 2021 году перебрался во Францию из «АЗ». С тех пор он сыграл в 75 матчах и пропустил 111 голов. На его счету 15 встреч без пропущенных мячей.

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