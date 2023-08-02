Голкипер сборной Нидерландов Бизот продлил контракт с «Брестом»

Вратарь сборной Нидерландов Марко Бизот подписал новый контракт с «Брестом». Соглашение рассчитано до 2026 года.

32-летний голландец в 2021 году перебрался во Францию из «АЗ». С тех пор он сыграл в 75 матчах и пропустил 111 голов. На его счету 15 встреч без пропущенных мячей.