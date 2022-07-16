Костиль после ухода из «Бордо» подписал контракт с «Осером»

«Осер» на официальном сайте объявил о подписании контракта с голкипером Бенуа Костилем. 35-летний француз заключил однолетнее соглашение с клубом, вернувшимся в эдиту французского футбола спустя 10 лет.

1 июля Костиль стал свободным агентом, так как у него закончился контракт с «Бордо». Жирондинцы по итогам сезона вылетели из лиги 1.

В сезоне-2021/22 Костиль сыграл в 25 матчах чемпионата Франции и пропустил 62 гола. Также на его счету 1 желтая карточка.