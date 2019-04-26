Бывший защитник "Марселя" и "Бордо" Сулейман Диавара провел два с половиной месяца под стражей. Как сообщает L'Equipe, 40-летний сенегалец, его брат Адама и еще четыре сообщника обвиняются в вымогательстве. Футболисту грозит наказание в виде трех лет лишения свободы.

В 2012 году, когда игрок выступал за провансальцев, он приобрел автомобиль Porsche Cayenne за 50 тысяч евро. Машина оказалась угнанной, а продавец был признан виновным в мошенничестве по другому делу. Спустя 3 года Диавара с братом и друзьями решили восстановить справедливость и приехали в дом к продавцу, чтобы вернуть 50 тысяч евро. Также они потребовали отдать им в залог машину марки BMW.

Судья утверждает, что это было не спонтанное решение, а спланированная акция возмездия. Игрок же и его сообщники отрицают это.