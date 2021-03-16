Экс-игрок «Ливерпуля» Каррагер выбрал между Холанном и Мбаппе

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, кто ему больше нравится, как футболист: Килиан Мбаппе («ПСЖ») или Эрлин Холанн (дортмундская «Боруссия»).

«Сегодня смотрел нарезки с двумя игроками. Раньше я отдавал предпочтение Мбаппе, но в Холанне есть что-то такое... Он выглядит сумасшедшим, в хорошем смысле. Кажется, что его вообще ничего не волнует. Я бы выбрал Эрлина», — цитирует Каррагера Sky Sports.

Вчера, 15 марта, в СМИ появилась информация, что «Боруссия» готова продать 20-летнего норвежца за 150 миллионов евро. Отметим, на Мбаппе и Холанна претендует мадридский «Реал».