Неймар не сыграет в 1/8 финала Кубка Франции

Нападающий «ПСЖ» Неймар не успеет полностью восстановиться к матчу 1/8 финала Кубка Франции против «Лилля», который пройдет 17 марта. 29-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы бедра.

«Цель в том, чтобы он заиграл как можно быстрее. Но все-таки главное, чтобы он день ото дня поправлялся. Посмотрим, сможет ли он сыграть в Лионе, это будет хорошо для всей команды», — цитирует официальный сайт «ПСЖ» главного тренера Маурисио Поккетино.

10 февраля Неймар получил травму в матче Кубка Франции против «Кана» (1:0). 21 марта «ПСЖ» сыграет на выезде с «Лионом» в чемпионате Франции. В текущем сезоне нападающий провел 18 матчей за «ПСЖ», в которых забил 13 мячей.