«ПСЖ» усилил охрану жилья игроков после ограбления Ди Марии и родителей Маркиньюса во время матча

«ПСЖ» усилил охрану домов футболистов, сообщает L'Equipe. Руководство парижан решило усилить охрану за свой счет после воскресного инцидента.

14 марта во время матча 29-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Нант» (1:2) были ограблены дома игрока парижан Анхеля Ди Марии и отца Маркиньюса.

Теперь несколько сотрудников безопасности будут круглосуточно вести наблюдение за жильем футболистов. Отмечается, что нападающие Кильян Мбаппе и Неймар пользуются услугами охраны на постоянной основе.

Ранее жертвами ограбления становились и другие игроки парижского клуба. Среди них Серхио Рико, Тиагу Силва и Эрик-Максим Шупо-Мотинг.