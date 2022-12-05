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Сегодня, 18:05

Жиру уверен, что Мбаппе суждено обойти его по забитым мячам за сборную Франции

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий сборной Франции Оливье Жиру считает, что его товарищ по национальной команде Килиан Мбаппе побьет его рекорд по забитым мячам за сборную.

«Я должен максимально насладиться этим рекордом. Килиан скоро меня догонит. Ему суждено обойти меня. Он продолжает свое восхождение. Килиан вновь забил два великолепных гола и заслужил это. Он продолжает впечатлять. Мы все знаем, на что он способен. Что еще можно добавить?» — приводит слова Жиру Goal.

36-летний футболист забил свой 52-й гол за сборную Франции в матче с командой Польши в 1/8 финала чемпионата мира — 2022. По этому показателю он превзошел по данному показателю Тьерри Анри (51).

23-летний нападающий забил 33 мяча за 63 матча за сборную Франции.

Источник: https://www.goal.com/en/news/giroud-pass-goal-record-mbappe-france-caught-soon/blt6a455959d97a8ce2

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⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Корея

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
Килиан Мбаппе
Оливье Жиру
Футбол
Сборная Франции по футболу
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
Результаты / календарь
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28.12 00:00
Аяччо – Анже
 - : -
28.12 00:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 00:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 00:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 00:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
28.12 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
28.12 00:00
Ницца – Ланс
 - : -
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Реймс – Ренн
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Труа – Нант
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 10 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 10 1 2
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