Его достижение с «Золотыми мячами» не могут повторить даже Месси с Роналду. Последний матч «Маленького принца»

23 мая 1988 года последний матч в профессиональной карьере провел легендарный французский полузащитник Мишель Платини.

Платини — единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд (1983, 1984 и 1985). По версии IFFHS входит в десятку лучших футболистов XX века. В 2011 году был признан лучшим зарубежным игроком в истории итальянского футбола.

В составе сборной Франции Платини выиграл чемпионат Европы в 1984 году и стал бронзовым призером ЧМ-1986.

За клубную карьеру он успел выиграть чемпионат Франции с «Сент-Этьеном». Но наибольших успехов полузащитник добился в «Ювентусе», в составе которого дважды выигрывал чемпионата Италии, становился обладателем Кубка страны, победителем Кубка чемпионов, Кубка Кубков, Суперкубка Европы и Межконтинентального кубка.