Дюбуа получил травму в сборной Франции

Защитник Лео Дюбуа не сможет помочь «Лиону» в ближайших матчах. 27-летний француз вернулся в клуб из сборной Франции с поверждением.

На своей странице в Instagram игрок сообщил, что из-за проблем с правым подколенным сухожилием он пропустит несколько недель. В четверг утром игрок прошел медицинское обследование, по итогам которого получил запрет на участие в ближайших играх.

Напомним, Дюбуа был вынужден еще до перерыва покинуть поле в матче против сборной Финляндии (2:0).

В этом сезоне Дюбуа провел 11 матчей в лиге 1 за «Лион». Он с 2018 года выступает за команду.