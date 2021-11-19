Почеттино: «Неправильно ждать от «ПСЖ» победы 5:0 еще до начала матча»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о нехватке стиля в игре парижского клуба.

«Вопрос о нехватке стиля у «ПСЖ» — это в некой степени неуважительно, — приводит слова Почеттино RMC Sport. — Это все равно что сказать журналисту, что у него нет стиля в его материалах. Конечно, он у вас есть, вы профессионал и сидите тут со мной из-за этого. У каждого тренера, от любителя до профессионала, есть свой стиль».

По словам тренера, у его штаба есть философия и идеи.

«Если посмотрите на нашу работу в «Эспаньоле», «Саутгемптоне» или «Тоттенхэме», то увидите стиль игры, который нам нравится. Неправильно ждать от «ПСЖ» победы 5:0 еще до начала матча. В футболе ничего не гарантировано», — сказал он.

После 13 туров чемпионата Франции «ПСЖ» с 34 очками возглавляют турнирную таблицу.