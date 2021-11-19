Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Фанатам «ПСЖ» запрещено посещать матч с «Сент-Этьеном»

04:44
Теги:

«ПСЖ» придется обойтись без поддержки фанатов в матче 15-го тура чемпионата Франции. Согласно указу префектуры Луары, болельщики парижского клуба не будут допущены на стадион «Жоффруа Гишар» и его окресности 28 ноября.

Такое решение было вынесено в связи с недавними инцидентами на матчах чемпионата Франции с участием болельщиков «ПСЖ».

Напомним, «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу после 13 туров, набрав 34 очка. «Сент-Этьен» идет предпоследним с 9 очками.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Безумный канадец дрался с болельщиками, бил тренеров и играл с Гретцки. История главного тафгая НХЛ
Лагерь беженцев у границы с Польшей опустел
0