Дракслер согласовал новый контракт с «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер продлит контракт с парижским клубом, утверждает L'Equipe.

27-летний немец дал свое согласие остаться в команде. Новое соглашение будет рассчитано на три года. О продлении контракта должно быть объявлено в ближайшие дни.

Дракслер выступает за «ПСЖ» с января 2017 года. В сезоне-2020/21 он провел 31 матч за клуб во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.