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Дракслер согласовал новый контракт с «ПСЖ»

22:33
Юлиан Дракслер. Фото Instagram
Юлиан Дракслер. Фото Instagram
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Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер продлит контракт с парижским клубом, утверждает L'Equipe.

27-летний немец дал свое согласие остаться в команде. Новое соглашение будет рассчитано на три года. О продлении контракта должно быть объявлено в ближайшие дни.

Дракслер выступает за «ПСЖ» с января 2017 года. В сезоне-2020/21 он провел 31 матч за клуб во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

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