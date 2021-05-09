Головин вернулся в состав «Монако» и команда победила «Реймс»
«Монако» одержал минимальную победу в матче 36-го тура чемпионата Франции над «Реймсом» — 1:0.
Российский полузащитник Александр Головин вышел на замену в концовке второго тайма. Для россиянина эта встреча стала первой после того, как он выздоровел от коронавируса.
«Монако» набрал 74 очка и вернулся на третье место в турнирной таблице.
Чемпионат Франции. Лига 1
36-й тур
«Реймс» — «Монако» — 0:1 (0:1)
Гол: Матазо, 20.
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Шавалерен, Кафаро (Флип, 66), Кассама (Кутеса, 65), Мунетси, Диа (Сирхейс, 86), Мбюкю (Туре, 75).
«Монако»: Леком, Агилар (Балло-Туре, 90+1), Марипан, Бадиашиле, Дисаси (Сидибе, 64), Кайю Энрике, Тшуамени, Фофана, Матазо (Мартинш, 65), Бен Йеддер (Головин, 80), Фолланд (Матсима, 90+1).
Предупреждения: Мунетси, 31. Бадиашиле, 39. Марипан, 89. Головин, 90+3.
Судья: Готье (Франция).
9 мая. Реймс. Стадион «Огюст Делон».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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