Головин вернулся в состав «Монако» и команда победила «Реймс»

«Монако» одержал минимальную победу в матче 36-го тура чемпионата Франции над «Реймсом» — 1:0.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на замену в концовке второго тайма. Для россиянина эта встреча стала первой после того, как он выздоровел от коронавируса.

«Монако» набрал 74 очка и вернулся на третье место в турнирной таблице.

Чемпионат Франции. Лига 1

36-й тур

«Реймс» — «Монако» — 0:1 (0:1)

Гол: Матазо, 20.

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Шавалерен, Кафаро (Флип, 66), Кассама (Кутеса, 65), Мунетси, Диа (Сирхейс, 86), Мбюкю (Туре, 75).

«Монако»: Леком, Агилар (Балло-Туре, 90+1), Марипан, Бадиашиле, Дисаси (Сидибе, 64), Кайю Энрике, Тшуамени, Фофана, Матазо (Мартинш, 65), Бен Йеддер (Головин, 80), Фолланд (Матсима, 90+1).

Предупреждения: Мунетси, 31. Бадиашиле, 39. Марипан, 89. Головин, 90+3.

Судья: Готье (Франция).

9 мая. Реймс. Стадион «Огюст Делон».