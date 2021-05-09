Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» поделился своими ощущениями после возвращения на поле.

Россиянин вышел на замену в матче 36-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (1:0).

«Самое главное, что выиграли и набрали три очка. Естественно, при выходе на замену основной задачей было удержать победный счет. Рад, что это удалось. Самочувствие после болезни? Все отлично, нет никаких проблем. Переболел бессимптомно, последние тесты дали отрицательный результат. Буду тренироваться в общей группе и готовиться к следующей игре», — сказал Головин «СЭ».

С 28 апреля 24-летний россиянин находился на самоизоляции по причине заражения коронавирусом.

(Александр Бобров)