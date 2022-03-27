Дракслер недоволен количеством игрового времени в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер выразил недовольство своим игровым временем в клубе.

«Ситуация в клубе непростая. Мне не хватает игрового ритма. Мне нужно больше игрового времени», — цитирует футболиста Sport1.

В текущем сезоне 28-летний немец проводит на поле в среднем 30 минут за матч. Это его худший показатель в карьере.

Напомним, Дракслер перешел в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» в январе 2017 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость немецкого футболиста в 20 миллионов евро.