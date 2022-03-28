Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени поделился мнением о «ПСЖ».

«ПСЖ» — топ-клуб, — приводит слова Тчуамени RMC Sport. — В эпоху катарцев сделаны большие вложения. У клуба есть определенные цели. К сожалению для них, выиграть Лигу чемпионов пока не удалось, но титулов у них много. В «ПСЖ» выступают отличные игроки. Конечно, они хотят добиваться большего. Считаю, что это отличная команда».

В нынешнем сезоне полузащитник забил три мяча и отдал две результативные передачи в 42 матчах за «Монако». Контракт 22-летнего француза с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

После 29 туров лиги 1 «ПСЖ» набрал 65 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Монако» с 44 баллами располагается на седьмой позиции.

В Лиге чемпионов парижская команда вылетела на стадии 1/8 финала, уступив «Реалу» (2:3).