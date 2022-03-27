Агент: «Головина ничего не беспокоит, спокойно работает и готовится к очередному туру»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о состоянии игрока.

«Мы все знаем, что Головин пропустил тренировочные сборы, как сказал Валерий Георгиевич, из-за логистики. Он уже давно восстановился, играет в старте. У него все замечательно, он спокойно работает. Слава богу, ничего не беспокоит. Готовится к очередному туру чемпионата Франции», — сказал Клюев «СЭ».

В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 31 матч за «Монако» во всех турнирах, забил три гола и сделал шесть голевых передач.

«Монако» занимает седьмое место в лиге 1 после 29 матчей. 3 апреля монегаски сыграют на выезде против «Метца».