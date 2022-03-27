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Сегодня, 18:50

Агент: «Головина ничего не беспокоит, спокойно работает и готовится к очередному туру»

Агент Головина рассказал о состоянии игрока
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Головин.
Фото AFP

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал о состоянии игрока.

«Мы все знаем, что Головин пропустил тренировочные сборы, как сказал Валерий Георгиевич, из-за логистики. Он уже давно восстановился, играет в старте. У него все замечательно, он спокойно работает. Слава богу, ничего не беспокоит. Готовится к очередному туру чемпионата Франции», — сказал Клюев «СЭ».

В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 31 матч за «Монако» во всех турнирах, забил три гола и сделал шесть голевых передач.

«Монако» занимает седьмое место в лиге 1 после 29 матчей. 3 апреля монегаски сыграют на выезде против «Метца».

Александр Головин
ФК Монако
0
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 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
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 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
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 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
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 Монако 29 12 8 9 43-30 44
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 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
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 Лион 29 11 10 8 40-37 42
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 Нант 29 12 6 11 36-31 42
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