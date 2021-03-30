Дракслер бесплатно уйдет из «ПСЖ» летом
21:35
Полузащитник Юлиан Дракслер, скорее всего, покинет «ПСЖ» в летнее трансферное окно. 27-летний футболист уйдет из французского клуба на правах свободного агента, пишет в Twitter журналист Николо Скира.
Немец выступает в составе парижан с 2017 года. С «ПСЖ» он по три раза выигрывал чемпионат и Суперкубок Франции, а также по два раза брал Кубок лиги и Кубок Франции.
В этом сезоне Дракслер провел 18 матчей в лиге 1, в которых забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи.
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