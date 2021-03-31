«ПСЖ» ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Кильяном Мбаппе до 2026 года. Эта задача — приоритетная для французского клуба, сообщает в Twitter журналист Николо Скира 31 марта.

Ранее сообщалось, что парижане предложили 22-летнему футболисту новое соглашение с зарплатой в 30 миллионов евро в год.

Основным претендентом на игрока является «Реал». Испанцы готовы подписать его в 2022 году.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 36 матчей во всех турнирах, забил 30 мячей и сделал 9 результативных передач.