Доннарумма: «В матче с «Брестом» мы смогли наилучшим образом показать свои лучшие качества»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (2:0).

«Да, это был хороший матч. Довольно тяжелая игра, но мы смогли наилучшим образом показать свои лучшие качества и свой стиль игры. Мы снова набрали очки, двигаемся дальше. Мой сейв? Все это исходит от тренировок. Я много тренировался, и это то, что случалось в матчах. Как я уже говорил, команда может рассчитывать на меня, я всегда буду выкладываться на полную. У нас есть отличная команда, которая может забить в любой момент, так что наша цель не пропускать, и сегодня нам это удалось», — приводит слова Доннаруммы официальный сайт клуба.

«ПСЖ» набрал 50 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице. У «Бреста» 25 очков и 13-я позиция.