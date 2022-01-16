Почеттино о победе над «Брестом»: «Важно было выиграть в первом домашнем матче»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 21-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (2:0).

«Мы в целом довольны футболистами и игрой. Всегда есть что улучшить, но я думаю, что важно было выиграть в первом домашнем матче. Я разочарован тем, что наших болельщиков не было на стадионе. В целом я доволен выступлением и тремя очками, у нас были шансы забить больше голов. У нас впереди несколько недель работы, и мы собираемся сосредоточиться на том, чтобы попытаться стать лучше», — приводит слова Почеттино официальный сайт клуба.

«ПСЖ» набрал 50 очков и расположился на первом месте в турнирной таблице. У «Бреста» 25 очков и 13-я позиция.