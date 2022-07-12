Полузащитник «Шальке» Харит может перейти в «Марсель» или «Порту»

«Марсель» и «Порту» заинтересованы в подписании полузащитника «Шальке» Амин Харита, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, тренер «Порту» Сержиу Консейсау заинтересован в подписании марокканского полузащитника, с которым работал в «Нанте» в 2016 году. В «Марселе» 25-летний полузащитник выступал на правах аренды в прошедшем сезоне. Хатира хорошо зарекомендовал себя во французском клубе и руководство рассматривает вариант подписания игрока.

В прошедшем сезоне Харит провел за «Марсель» 33 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.