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Сегодня, 22:34

Полузащитник «Шальке» Харит может перейти в «Марсель» или «Порту»

Алексей Еремин
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«Марсель» и «Порту» заинтересованы в подписании полузащитника «Шальке» Амин Харита, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, тренер «Порту» Сержиу Консейсау заинтересован в подписании марокканского полузащитника, с которым работал в «Нанте» в 2016 году. В «Марселе» 25-летний полузащитник выступал на правах аренды в прошедшем сезоне. Хатира хорошо зарекомендовал себя во французском клубе и руководство рассматривает вариант подписания игрока.

В прошедшем сезоне Харит провел за «Марсель» 33 матча во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://www.footmercato.net/a6127333731849517733-om-ca-sagite-autour-damine-harit
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