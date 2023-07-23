Появился текст письма, который «ПСЖ» отправил Мбаппе на решение не продлевать контракт

RMC Sport опубликовал детали письма «ПСЖ» в ответ на решение форварда Килиана Мбаппе не продлевать контракт с командой.

«Прежде всего, важно помнить, что настроение, которое диктовало наши переговоры весной 2022 года, всегда заключалось в том, чтобы вы продолжали работать в «ПСЖ» — семье, которая столько лет делала невозможное для вашей карьеры. Это позволило бы нам дать положительный ответ на запрос о вашем трансфере.

Этот дух присутствовал во всех наших переговорах, которые велись в доброжелательной атмосфере, которую мы поддерживаем в нашем клубе. Более того, именно в этом духе вы появились 21 мая 2022 года в «Парк-де-Пренс», чтобы объявить о продлении контракта с майкой «2025», что было очень понятным для всех наших болельщиков и мирового футбольного сообщества. Ваше письмо нанесло нам большой ущерб. Это противоречит духу наших обсуждений и, кроме того, говорит рынку, что вы будете свободны до 30 июня 2024 года, тем самым усугубляя ущерб, нанесенный клубу.

Необходимо срочно встретиться, чтобы вместе определить лучший вариант для сторон, а именно: продление на сезон 24/25 или переход в это трансферное окно. Это единственно возможные варианты, позволяющие клубу избежать продолжительного паралича, вызванного вашими недавними действиями. Мы вместе договорились о дате 31 июля 2023 года, чтобы вы сказали о своём решении и позволить нам сделать выводы. Мы надеемся, что эти годы приверженности и беспрецедентные инвестиции в ваше будущее заставят вас задуматься о будущем и болельщиках великого клуба, которые поддерживали вас всё это время», — говорится в письме, опубликованном RMC Sport.

В пятницу появилась информация, что парижский клуб не взял 24-летнего француза на предсезонный тур по Японии и выставил игрока на трансфер, так как считает, что он договорился с «Реалом» о переходе в «Реал» следующим летом бесплатно.

Также ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» включился в борьбу за французского форварда.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 голевых передач в 43 матчах во всех турнирах.