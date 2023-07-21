Страшное ограбление дома Доннаруммы: вратаря «ПСЖ» ударили по голове и вместе с женой держали под дулом пистолета
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма и его жена Алессия Элефанте не скоро забудут жуткие события прошлой ночи. Пара подверглась нападению грабителей, которые проникли в дом футболиста в Париже.
Доннарумму ограбили на 500 тысяч евро: украли украшения, часы и люксовые сумки
По данным французских СМИ, из дома итальянского игрока вынесли ценности на сумму около 500 тысяч евро.
Сообщается, что преступники выломали двери, после чего связали Доннарумму и его супругу. Не помог даже охранник — его преступники тоже обезоружили и связали.
Доннарумме досталось больше всех: во время ограбления его ударили по голове, из-за чего у футболиста образовались две кровоточащие раны. Спортсмена и его жену держали под дулом пистолета, пока группа преступников обчищала полки, шкафы и сейфы. По данным RMС, грабители забрали ювелирные украшения, дорогие часы и люксовые сумки.
Около трех часов ночи семье удалось выбраться из дома и укрыться в ближайшем отеле. Затем их в шоковом состоянии доставили в больницу. Именно сотрудники гостиницы вызвали полицию.
Доннарума все равно отправится в турне по Азии с «ПСЖ»
Несмотря на телесные повреждения в результате нападения, итальянский вратарь в субботу отправится в Японию в составе «ПСЖ» для участия в летнем турне парижан по Азии.
«Они с супругой в шоке от случившегося, но делают все, чтобы как можно быстрее пережить это ужасное испытание, — сообщил представитель футболиста Винченцо Райола (двоюродный брат Мино). — Они сотрудничают с полицией, которая начала расследование».
За дело о нападении и ограблении Доннаруммы взялся специальный отдел полиции Парижа, который специализируется на расследованиях и поиске группировок грабителей.
Игроков «ПСЖ» регулярно грабят. Доннарумма — уже девятый по счету!
Доннарумма не первая жертва преступников. В последние годы игроки «ПСЖ» часто подвергались кражам со взломом. Но обычно все происходило, когда их не было дома.
В январе этого года ограбили дом Серхио Рико: преступники забрали часы и украшения испанского вратаря на сумму около 25 тысяч евро.
В 2021 году от рук мошенников пострадал бразильский защитник Маркиньос — в его особняк проникли прямо во время матча парижан в чемпионате Франции. При этом дома находились члены его семьи. У бразильца украли 1300 фунтов наличными и дорогие сумки.
В ту же ночь грабители залезли в дом аргентинца Анхеля Ди Марии, когда там находились жена и дочери игрока. К счастью, никто не пострадал.
У другого аргентинца — Мауро Икарди — украли украшения, драгоценности и часы стоимостью 400 тысяч евро.
В 2019 году пострадал Дани Алвес: во время матча «ПСЖ» бразилец лишился вещей на сумму более 10 тысяч евро.
Из особняка Тьяго Силвы в декабре 2018-го вынесли целый сейф! С содержимым на 1,5 миллиона евро.
Наконец, «рекордсмен» по ограблениям в «ПСЖ» — Эрик Максим Шупо-Мотинг. Преступники дважды обчищали его дом, а суммарный ущерб составил 600 тысяч евро.
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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3
|Марсель
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4
|Ренн
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5
|Лилль
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6
|Монако
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7
|Лион
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8
|Клермон Фут
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9
|Ницца
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10
|Лорьян
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11
|Реймс
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|0-0
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12
|Монпелье
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|0-0
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13
|Тулуза
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|0-0
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14
|Брест
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|0-0
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15
|Страсбур
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|0-0
|0
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16
|Нант
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|0-0
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17
|Гавр
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|0-0
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18
|Метц
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|13.08
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Брест – Ланс
|- : -
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Клермон Фут – Монако
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Гавр
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Нант – Тулуза
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Ницца – Лилль
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ПСЖ – Лорьян
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Ренн – Метц
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Страсбур – Лион
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