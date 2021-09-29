Доннарумма прокомментировал слухи, что он недоволен своим положением в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал информацию, что он недоволен своим положением в команде.

«Я просто хочу посмеяться» Я счастлив в «ПСЖ», и я смеюсь, когда читаю всю эту чушь обо мне. Это невероятно — играть со всеми этими чемпионами. Нет никаких проблем, я счастлив быть здесь, у меня есть клуб, который меня всегда поддерживает. Я мечтал о своем дебюте в Лиге чемпионов, и мечта сбылась", — приводит слова Доннаруммы Goal.

25 сентября появилась информация, что 22-летний итальянец недоволен статусом второго номера.

Доннарумма присоединился к команде летом на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел два матча в чемпионате Франции.