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«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: парижане открыли счет в матче

22:09
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Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей открыл счет в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». После затяжной атаки футболист пробил из пределов штрафной и переиграл голкипера ударом в правый верхний угол ворот.

ПСЖ — Манчестер Сити

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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