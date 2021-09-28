Вот так «ПСЖ» забил «Сити» — Гейе от души зарядил в девятку ?



А теперь арифметика этого сезона:

Месси + Неймар + Мбаппе = 5 голов

Гейе + Эррера = 8 голов ? pic.twitter.com/amhVkY1hUt