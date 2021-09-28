«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: парижане открыли счет в матче
22:09
Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей открыл счет в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». После затяжной атаки футболист пробил из пределов штрафной и переиграл голкипера ударом в правый верхний угол ворот.
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