Доннарумма недоволен, что находится на скамейке запасных «ПСЖ»
Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма недоволен статусом второго номера. 22-летний итальянец присоединился к команде летом на правах свободного агента.
Как сообщает Le Corriere della Sera, Доннарумма больше не улыбается, хотя он знал, что конкурировать с Кейлором Навасом будет непросто. Тем не менее, он совершенно не представлял себе, каково это проводить столько матчей на скамейке запасных.
Доннарумма в этом сезоне сыграл всего в двух матчах чемпионата Франции и пропустил один гол.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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