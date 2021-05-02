Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Метц» забил пять голов «Дижону»

18:04
Теги:

В матче 35-го тура чемпионата Франции «Метц» разгромил «Дижон», отгрузив сопернику пять мячей — 5:1. Отметим, что весь второй тайм «Дижон» провел в меньшинстве.

Чемпионат Франции. Лига 1

35-й тур

«Дижон» — «Метц» — 1:5 (0:2)

Голы: Гей, 37 (0:1). Сарр, 42 (0:2). Бальде, 48 (1:2). Шафик, 71 — в свои ворота (1:3). Вагнер, 82 (1:4). Бронн, 85 (1:5).

«Дижон»: Аллагбе, Экуэле Манга, Лотоа (Сиве, 87), Шафик, Панзо (Музинга, 46), Кулибали, Чала (Саммаритано, 46), Целина, Марье, Эбимбе (Добре, 75), Бальде (Шуйар, 75).

«Метц»: Укиджа, Бой, Юдоль, Сентонз, Бронн, Н`Дорам (Булая, 59), Майга, Сарр (Мазиз, 85), Ньян (Вагнер, 59), Яде (Амброз, 46), Гей (Ангбан, 68).

Предупреждения: Яде, 5. Лотоа, 83.

Удаление: Целина, 43.

Судья: Шнайдер (Франция).

2 мая. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».

«Лорьян» — «Анже» — 2:0 (1:0)

Голы: Висса, 44 — с пенальти (1:0). Лемуан, 48 (2:0).

«Лорьян»: Нарди, Морель, Абержель, Ле Гофф, Эрго, Ляпорт, Лемуан (Диарра, 90+2), Чалоба, Ле Фе (Монкондюи, 85), Висса (Лорьенте, 71), Моффи (Грбич, 85).

«Анже»: Бернардони, Траоре (Кабо, 24), Павлович, Тома, Мансо, Мангани (Бобишон, 84), Капель, Кулибали, Перейра Лаж (Таиби, 78), Баокен (Шо, 78), Диони (Эль Мелали, 46).

Предупреждения: Ляпорт, 28. Мансо, 43. Перейра Лаж, 46. Ле Фе, 65. Павлович, 90+3.

Удаления: Кулибали, 15. Ляпорт, 50.

Судья: Делажо (Франция).

2 мая. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».

«Брест» — «Нант» — 1:4 (0:2)

Голы: Саймон, 15 (0:1). Блас, 27 (0:2). Луза, 56 (0:3). Кулибали, 62 — с пенальти (0:4). Февр, 83 (1:4).

«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Пьер-Габриэль, Перро, Брассье (Дюверн, 63), Белькебла (Жан Лукас, 46), Февр, Магнетти (Мунье, 46), Шарбоннье, Онора, Кардона (Ле Дуарон, 63).

«Нант»: Лафон, Коршья, Аппиа, Паллуа, Кастеллетто (Жиротто, 11), Блас, Чиривелья, Луза, Кулибали (Коко, 81), Саймон (Перейра де Са, 70), Коло Муани (Эмон, 81).

Предупреждения: Ларсоннье, 61. Шарбоннье, 89.

Судья: Лесаж (Франция).

2 мая. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».

«Ним» — «Реймс» — 2:2 (0:1)

Голы: Мбюкю, 30 (0:1). Рипар, 47 (1:1). Коне, 71 (2:1). Флип, 80 (2:2).

«Ним»: Рейне, Ландре, Уэда, Мелинг, Паке (Бюрнер, 87), До (Алинви, 85), Ферхат, Сарр (Фомба, 46), Бенраху (Элиассон, 64), Коне (Дульевич, 86), Рипар.

«Реймс»: Райкович, Фокет, Абдельхамид, Де Смет, Шавалерен, Кассама (Флип, 73), Лопи, Мунетси, Зенели (Кутеса, 64), Диа, Мбюкю (Сирхейс, 80).

Предупреждения: Зенели, 21. Паке, 45. Де Смет, 56. Коне, 72.

Судья: Мийо (Франция).

2 мая. Ним. Стадион «Стад де Костьер».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Зенит» — «Локомотив»: стартовые составы команд
Маньяк проник в дом престарелых и изнасиловал 74-летнюю постоялицу
В КНР задержали корабль с семью тысячами пенисов из Нигерии
Украинские националисты вышли на марш в годовщину трагедии в Одессе

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд