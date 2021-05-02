«Метц» забил пять голов «Дижону»
В матче 35-го тура чемпионата Франции «Метц» разгромил «Дижон», отгрузив сопернику пять мячей — 5:1. Отметим, что весь второй тайм «Дижон» провел в меньшинстве.
Чемпионат Франции. Лига 1
35-й тур
«Дижон» — «Метц» — 1:5 (0:2)
Голы: Гей, 37 (0:1). Сарр, 42 (0:2). Бальде, 48 (1:2). Шафик, 71 — в свои ворота (1:3). Вагнер, 82 (1:4). Бронн, 85 (1:5).
«Дижон»: Аллагбе, Экуэле Манга, Лотоа (Сиве, 87), Шафик, Панзо (Музинга, 46), Кулибали, Чала (Саммаритано, 46), Целина, Марье, Эбимбе (Добре, 75), Бальде (Шуйар, 75).
«Метц»: Укиджа, Бой, Юдоль, Сентонз, Бронн, Н`Дорам (Булая, 59), Майга, Сарр (Мазиз, 85), Ньян (Вагнер, 59), Яде (Амброз, 46), Гей (Ангбан, 68).
Предупреждения: Яде, 5. Лотоа, 83.
Удаление: Целина, 43.
Судья: Шнайдер (Франция).
2 мая. Дижон. Стадион «Гастон Жерар».
«Лорьян» — «Анже» — 2:0 (1:0)
Голы: Висса, 44 — с пенальти (1:0). Лемуан, 48 (2:0).
«Лорьян»: Нарди, Морель, Абержель, Ле Гофф, Эрго, Ляпорт, Лемуан (Диарра, 90+2), Чалоба, Ле Фе (Монкондюи, 85), Висса (Лорьенте, 71), Моффи (Грбич, 85).
«Анже»: Бернардони, Траоре (Кабо, 24), Павлович, Тома, Мансо, Мангани (Бобишон, 84), Капель, Кулибали, Перейра Лаж (Таиби, 78), Баокен (Шо, 78), Диони (Эль Мелали, 46).
Предупреждения: Ляпорт, 28. Мансо, 43. Перейра Лаж, 46. Ле Фе, 65. Павлович, 90+3.
Удаления: Кулибали, 15. Ляпорт, 50.
Судья: Делажо (Франция).
2 мая. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».
«Брест» — «Нант» — 1:4 (0:2)
Голы: Саймон, 15 (0:1). Блас, 27 (0:2). Луза, 56 (0:3). Кулибали, 62 — с пенальти (0:4). Февр, 83 (1:4).
«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Пьер-Габриэль, Перро, Брассье (Дюверн, 63), Белькебла (Жан Лукас, 46), Февр, Магнетти (Мунье, 46), Шарбоннье, Онора, Кардона (Ле Дуарон, 63).
«Нант»: Лафон, Коршья, Аппиа, Паллуа, Кастеллетто (Жиротто, 11), Блас, Чиривелья, Луза, Кулибали (Коко, 81), Саймон (Перейра де Са, 70), Коло Муани (Эмон, 81).
Предупреждения: Ларсоннье, 61. Шарбоннье, 89.
Судья: Лесаж (Франция).
2 мая. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».
«Ним» — «Реймс» — 2:2 (0:1)
Голы: Мбюкю, 30 (0:1). Рипар, 47 (1:1). Коне, 71 (2:1). Флип, 80 (2:2).
«Ним»: Рейне, Ландре, Уэда, Мелинг, Паке (Бюрнер, 87), До (Алинви, 85), Ферхат, Сарр (Фомба, 46), Бенраху (Элиассон, 64), Коне (Дульевич, 86), Рипар.
«Реймс»: Райкович, Фокет, Абдельхамид, Де Смет, Шавалерен, Кассама (Флип, 73), Лопи, Мунетси, Зенели (Кутеса, 64), Диа, Мбюкю (Сирхейс, 80).
Предупреждения: Зенели, 21. Паке, 45. Де Смет, 56. Коне, 72.
Судья: Мийо (Франция).
2 мая. Ним. Стадион «Стад де Костьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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